Associação de Jovens Madeirenses Conectados promove literacia através das redes sociais

A Direção da Associação de Jovens Madeirenses Conectados, esteve, esta manhã, em audiência com José Manuel Rodrigues.

A convite do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), a associação deu a conhecer o trabalho que tem vindo a ser feito, a par das suas ambições futuras e projetos em mãos, como é o caso do ‘Literacia Política’.

Com pouco mais de dois anos de existência, a associação tem como principais objetivos “informar, formar, representar e conectar” os jovens da Região, com uma forte aposta no recurso às redes sociais, nomeadamente na partilha de conteúdos em formato vídeo, tendo conquistado, em dois meses, 6 mil seguidores, no Instagram, e mais de 50 mil likes, no TIKTOK.

Segundo o presidente da associação, Álvaro Teles, em declarações ao JM, o ‘Literacia Política’ espoletou “um impacto incrível”, considerando tratar-se de um “tópico que está em falta na Madeira”. “As pessoas destinam o voto ao partido ou à pessoa ligada ao partido, mas desconhecem aquilo que defendem”, alerta, sendo um dos propósitos da associação manter os jovens informados, a este respeito.

Após o ‘Literacia Política’, a próxima aposta do grupo recai sobre a ‘Literacia Financeira’. “Vamos continuar a desenvolver iniciativas que permitem conectar jovens, acima de tudo o que queremos mesmo, neste mandato, é que as pessoas conheçam a nossa associação, um dos principais focos é dar mais envolvência aos associados e aumentar o número de associados”, expressa o presidente.

Para já, “as energias [da associação] estão concentradas” nos preparativos para o 3.º Encontro de Universitários da Madeira, a ter lugar nos dias 30 e 31 de agosto, no Museu da Eletricidade.