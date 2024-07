Na Região, de acordo com informação do Idealista, o mercado de arrendamento conheceu uma subida, nos preços das casas, de 5,4% no segundo trimestre de 2024.

Diz a mesma fonte que arrendar casa na região tinha um custo de 14,1 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de junho deste ano, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação mensal, os preços mantiveram-se estáveis

“O Funchal segue a tendência da região, apresentando uma subida de 4,8% durante o mesmo período, custando o preço do metro quadrado 14,1 euros. A variação mensal foi de -3,3%.

A nível nacional, a habitação para arrendar registou uma subida de 2,4% durante o mesmo período, situando-se em 16,2 euros/m2”, é transmitido.

Mais complementam que “no segundo trimestre, o preço de arrendamento subiu em nove capitais de distrito do país, com Santarém (7,2%) a liderar a lista. Seguem-se Faro (6,4%), Évora (6%), Aveiro (5,1%), Funchal (4,8%), Leiria (3,3%), Viana do Castelo (1,8%), Castelo Branco (0,7%) e Porto (0,7%). Em sentido contrário, os preços desceram em Coimbra (-4,8%) e Viseu (-3,3%). Já em Setúbal (0,3%), Lisboa (0%) e Braga (-0,5%), os preços mantiveram-se estáveis nesse período.

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa: 21,5 euros/m2. Porto (17,2 euros/m2) e Funchal (14,1 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Seguem-se Faro (12,6 euros/m2), Setúbal (11,8 euros/m2), Aveiro (11,7 euros/m2), Évora (11,3 euros/m2), Coimbra (10,6 euros/m2) e Braga (9,2 euros/m2)”, é exposto.