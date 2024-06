A ‘Gente Ajudando Gente’ – Associação Pe. Bernardino Andrade de Solidariedade Social organiza domingo, dia 9, entre as 12h e as 22h, o 1º Arraial Madeirense Gente Ajudando Gente, que irá ter lugar na Rua Penha de França, zonas cedidas para utilização pública durante o evento, respetivamente pela Diocese do Funchal e o Hotel Quinta da Penha de França.

“A iniciativa pretende angariar fundos para ajudar os membros mais desfavorecidos da nossa comunidade”, explica Alexandre Silva, presidente da direção da GAG. “O nosso objetivo passa por fazer um Arraial o mais próximo possível do Arraial tradicional madeirense, incluindo música ao vivo, espetada, bolo do caco, pão de casa”.

“A Gente Ajudando Gente - Associação Pe. Bernardino Andrade de Solidariedade Social é uma Associação composta 100% por voluntários, que angaria donativos para distribuir pelos membros mais desfavorecidos da nossa comunidade.

Fundada em 2011 pelo Pe. Bernardino Andrade, apesar de não ter nenhuma afiliação religiosa oficial, a Associação nasceu inspirada pela filosofia do Bom Pastor - Todos somos os pastores dos nossos irmãos e irmãs, e ninguém fica para trás.

A nossa metodologia defende não apenas “tapar os buracos” nas necessidades mais imediatas das famílias que apoiamos, mas também encontrar formas individualizadas de retirar essas mesmas famílias da condição precária onde se encontram. Muitas das famílias que auxiliamos, mostram um claro sinal de dificuldades emocionais, depressão, solidão e uma marginalização inerentes à sua condição, deste modo um dos trabalhos que mais defendemos é um acompanhamento individualizado que não só nos ajuda a identificar as formas mais eficientes para progredir na melhoria das suas condições, como também mostrar aos nossos irmãos e irmãs mais desfavorecidos que não estão sozinhos”, lê-se na nota de imprensa.