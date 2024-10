A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) reagiu, esta terça-feira, às declarações feitas por deputados do PS sobre a obra da nova Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) de Machico.

“No seguimento das notícias vindas a público, decorrentes das declarações do Partido Socialista (PS) relativamente à obra na marginal de Machico, a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que a nova Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) de Machico é uma obra totalmente subterrânea que decorre abaixo do nível freático, muito específica e estruturalmente complexa, pelo que o atraso dos trabalhos, de algumas semanas (e não anos, como refere o PS), decorreram de uma reprogramação para reajuste de projeto e também por questões de segurança da própria obra e de toda a envolvente. Mais informa que foram obtidos todo os estudos e pareceres necessários, incluindo da própria Câmara Municipal de Machico além de outras entidades regionais”, pode ler-se no comunicado.

A nota prossegue, dando conta de que “a opção por uma estrutura totalmente enterrada decorre da preocupação da ARM em otimizar a integração da EEAR nesta zona nobre de Machico, minimizando o seu impacto visual e ambiental. No que concerne ao estrangulamento da marginal houve ainda um esforço para não fechar completamente a circulação pedonal. O espaço para a circulação tem cerca de 2 metros de largura, o que é regulamentar e suficiente para a segurança da circulação pedonal e adaptada.”

“Alguns trabalhos, pela sensibilidade dos mesmos e pelos constrangimentos que iriam causar no acesso à praia, foram reprogramados. Estas intervenções serão retomadas brevemente e a ARM vai diligenciar junto do empreiteiro no sentido da rápida execução e conclusão dos trabalhos em falta, bem como do fornecimento e montagem dos equipamentos previstos, que obrigam à utilização de mão de obra especializada e inexistente na Região”, continua a mesma nota.

Por fim, a ARM agradece “toda a compreensão da população de Machico e reconhece os transtornos que esta intervenção causou no seu dia a dia”. “O facto desta obra decorrer com a antiga estação elevatória a funcionar origina ainda mais dificuldades, mas esta é uma infraestrutura crucial para o bem-estar da população, sendo de facto das obras mais importantes que a ARM lançou no município de Machico nos últimos tempos.”