O Orçamento e Plano da Freguesia da Ribeira Brava para 2025 foi aprovado por todas as forças políticas presentes na passada assembleia de freguesia ordinária de 5 de dezembro, segundo anunciou a Junta de Freguesia.

A proposta de orçamento do Executivo da Ribeira Brava, que prevê uma receita de cerca de 300 mil euros para o ano de 2025, para além dos encargos com os recursos humanos, com um investimento de cerca de 117 mil euros nesta área, é destinada às pequenas obras de proximidade (70 mil euros), às famílias com maior carência económica (40 mil euros), às escolas (15 mil euros), às instituições locais (15 mil euros), sendo o restante distribuído pela preservação das tradições locais e despesas correntes. “Este orçamento reuniu unanimidade na assembleia de freguesia da Ribeira Brava”, destaca uma nota enviada às redações.

No período anterior à reunião, foi discutida a proposta apresentada pelo grupo parlamentar do PS, que mereceu acolhimento por parte do executivo. Também a tabela de taxa e licenças para 2025 foi aprovada por unanimidade.

Para Marco Martins, presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, este consenso deve-se “à vontade que todos os eleitos pela freguesia da Ribeira Brava têm em melhorar a sua terra”.

“Apesar de todas as condicionantes afetas ao escasso orçamento, cujo aumento nem sempre acompanha a inflação que se vive nos dias de hoje, tanto os membros do órgão executivo como os da assembleia de freguesia mantêm o foco em continuar a apoiar, da melhor forma possível, os fregueses da Ribeira Brava”, adianta ainda o autarca, citado na mesma note de imprensa.