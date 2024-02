A 12.ª assembleia municipal ordinária do Funchal decorre esta manhã na freguesia de Santa luzia, em concreto no Centro cultural e de investigação do Funchal.

José Luís Nunes lembrou que desde a última reunião da assembleia municipal, em dezembro último, “muita coisa aconteceu”, referindo-se à investigação judicial de que Pedro Calado foi alvo e que renunciou do cargo de presidente da autarquia. O presidente da assembleia municipal aproveitou para enaltecer o trabalho desenvolvido pelo ex-autarca, a quem enviou um abraço. Espera ainda que a Justiça faça o seu papel e que “evite o terror” que se pôde testemunhar ao longo de semanas.

O responsável congratulou a nova presidente que, em conjunto com a vereação, assumiu desde logo as funções, não prejudicando os munícipes.

Também Cristina Pedra manifestou palavras de apoio a Pedro Calado, não duvidando da sua inocência, afirmou. “Com Pedro Calado, sempre”, afirmou a nova presidente da autarquia, recebendo aplausos de alguns dos deputados municipais.