Anuário da Educação valoriza trabalho das escolas e informa a comunidade

O IV Anuário da Educação foi lançado esta tarde, na Redação do JM, com a presença do secretário regional da Educação, Ciências e Tecnologia e dos presidentes do conselhos executivos das escolas que participam nesta publicação.

Jorge Carvalho falou da importância do anuário como espaço amplificador das atividades que acontecem nas escolas, não só sob o aspeto educativo, mas também artístico e social.

Se, por um lado, é importante as escolas terem espaços de divulgação, por outro, interessa à sociedade saber o que se faz na escola, considerou o governante, no pressuposto de que só se valoriza o que se conhece.

Miguel Silva, diretor do JM, agradeceu a colaboração da tutela e das escolas aderentes a esta edição do anuário, focado na sustentabilidade e na inovação tecnológica, dois aspetos também valorizados pelo sistema educativo regional.

O Programa Erasmus na Madeira é outro aspeto da publicação, em sintonia com um trabalho iniciado em outubro pelo JM na divulgação de projetos em que participam ou participaram estudantes, professores e também funcionários das escolas.

“Vamos, assim, continuar a divulgar projetos todas as semanas, à quinta-feira, na edição impressa do Jornal, na rádio JMFM e no site do Jornal, que terá um espaço próprio para acolher estes conteúdos”, sublinhou o diretor.

O IV Anuário da Educação passa, a aprtir de hoje, a estar disponível nas escolas aderentes.