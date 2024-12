A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS – Associação Sem Limites em parceria com o Circo Mundial, levam a cabo a iniciativa Circo Solidário, tendo sessões para dia 6, 11, 12, 13 e 20 de dezembro, algumas com parceria com a NAFRAM – Núcleo de Árbitros de Futebol da Região Autónoma da Madeira, e com o Clube Desportivo Nacional.

A sessão da Antestreia será realizada no dia 6 de dezembro, esta sexta-feira, com início às 15h no Cais 8, Funchal.

É uma iniciativa de cariz solidário que além de vir a assinalar o dia Internacional das Pessoas com Deficiência, permite o acesso a uma tradição de natal vincada na nossa Região, a um preço simbólico de 8 euros, que reverte para a causa da Associação.

Este ano, o Circo Mundial promete novidades, como números novos e atrativos, desencadeando sorrisos e gargalhadas a todos os presentes. Nesta sessão aberta a todos, contamos com a presença de crianças, idosos e pessoas com necessidades especiais o que permitirá vivenciar um momento verdadeiramente inclusivo e de grande festa, com a família do Circo.