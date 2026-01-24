Antes e Depois: Vida facilitada mas com menos tempo para viver

Aparentemente, a vida hoje em dia, quando comparada com antigamente, deveria ser mais leve, mais fácil, mais divertida, menos stressada e muito menos exaustiva. Isto tendo em conta os facilitismos que encontramos no quotidiano.
Desde o carrinho à porta de casa, às novas tecnologias domésticas, há um extenso mercado tecnológico ao dispor da sociedade. Robôs de cozinha, que dispensam o fogão e que através de um simples click fazem todo e qualquer tipo de refeição; aspiradores inteligentes, máquinas de lavar roupa e loiça e um arsenal de artigos para facilitar o dia a dia de homens e mulheres, de todas as idades, raças e credos.
Há até mesmo um infindável número de objetos de spa para que ninguém se sinta obrigado a sair da sua zona de conforto para relaxar ou exercitar o corpo.
Nada disto existia nos tempos dos nossos avós. A loiça e a roupa teriam de ser lavadas à mão, postas a secar ao sol; as refeições, em muitos dos casos, eram feitas à lenha e desengane-se quem pense que nos supermercados, ou, melhor dizendo, mercearias, existia comida já feita, pronta a consumir, ou as entregas ao domicílio.
O JM ouviu quatro mulheres, de várias idades, e cada uma expôs o seu ponto de vista em relação a esta temática. Quisemos saber, no fundo, por que razão as pessoas estão sempre cansadas e queixam-se de não ter tempo para nada, quando, à partida, têm a vida mais facilitada quando comparada à vivência dos nossos pais ou avós.
Apesar dos diferentes pontos de vista, numa coisa todas elas convergem: a mesma tecnologia que facilita a vida é também responsável por esta falta de tempo de que toda a gente se queixa.
Leia mais na rubrica ‘Antes e Depois’ da edição impressa de hoje.
