No interior do recinto, pautado pelo cheiro de outrora, encontrámos centenas de artigos numerados, de uma variedade impressionante. Sofás, cadeiras, louças, arte sacra, livros, quadros, estatuetas, relógios de parede e de pulso, decorações, pentes, joias, espelhos, uma arca... ali há de tudo um pouco, concentrando, no mesmo espaço, distintas épocas da história. Ao fundo, visualiza-se o imprescindível palanque com a campainha característica. No meio das antiguidades, sobressai o digital, com um ecrã onde são mostrados os objetos a leiloar e são transmitidas, em direto, as licitações dos compradores que efetuam a oferta sem sequer ter de sair do conforto do seu lar.