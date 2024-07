Antes e Depois: Boca dos Namorados perdeu brilho (com fotos)

O Miradouro da Boca dos Namorados, localizado a cerca de mil metros de altitude, é certamente uma das maiores atratividades do Jardim da Serra.

Conhecido pela paisagem única sobre o Curral das Freiras, tornou-se num ponto de visita obrigatória para quem se desloca à mais nova freguesia da Madeira. Não é de agora que o cenário florestal, pautado pelo aroma a eucalipto e o panorama sobre o Curral, com as montanhas como pano de fundo, se revela cativante para os turistas oriundos de diversas partes do mundo.

Mas perdeu-se o hábito dos convívios que marcaram gerações. Nos tempos que correm, o miradouro já não dá palco aos convívios que outrora ali se faziam, embora ainda se juntem algumas pessoas, por vezes, para a realização de churrascos. E, por sua vez, as caminhadas desde a Boca ao Curral tornaram-se bem mais esporádicas, com as novas acessibilidades rodoviárias a facilitar outras formas de deslocação. Mas há ainda quem as faça.