A Câmara Municipal da Ponta do Sol procedeu, na manhã de hoje, à entrega dos últimos acessos à plataforma digital da Escola Virtual. Uma medida que irá abranger cerca de 400 alunos do 1.º ciclo no concelho. A entrega gratuita desta ferramenta digital visa enriquecer as aprendizagens através do ensino autónomo, móvel e à distância.

Nas visitas efetuadas às escolas, o vice-presidente, Sidónio Pestana, responsável pelo pelouro da Educação, destacou que “a inclusão digital, o sucesso escolar e a diminuição do abandono escolar precoce e da exclusão social são pilares na atuação do Município da Ponta do Sol, que tem vindo a adotar medidas que pretendem apoiar diretamente as famílias e promover a igualdade de oportunidade”.

Sidónio Pestana reforça que “o Município da Ponta do Sol considera que a Educação é o principal pilar para o desenvolvimento de uma sociedade informada, crítica e empreendedora. Por isso, continuaremos a adotar as medidas necessárias para a apoiar nesta missão”.

Recorde-se que a ‘Escola Virtual’ é uma plataforma concebida pela Porto Editora que reúne milhares de exercícios, organizados por tópicos de programa que avaliam o conhecimento do aluno. A disponibilização desta plataforma a todos os alunos do 1.º ciclo do concelho comporta um investimento na ordem dos cinco mil euros.

O vice-presidente revela que “é visível o sucesso que o livre acesso dos alunos a esta plataforma tem proporcionado”, acrescentado que “a aplicação da ‘Escola Virtual’ se assume como um instrumento e recurso pedagógico de grande relevância para o processo da construção do saber e do conhecimento, potenciando a motivação dos alunos e, por essa via, a obtenção de melhores resultados escolares”.

Terminou a sua intervenção fazendo votos de que os alunos “utilizem este recurso da melhor forma e que este investimento do município se traduza numa melhor educação, maior capacitação e em melhores resultados”.

Nesta quarta-feira foi também distribuído o «Convite do Pai Natal», um flyer desenvolvido pela Autarquia, que convida todas as famílias a comparecer com as suas crianças na Avenida 1.º de Maio, na tarde do dia 7 de dezembro, para a chegada do Pai Natal. Este convite chegará assim a todas as escolas e levará a magia do natal a todas as crianças do concelho.