O Departamento Eco Escolas da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco lançou o concurso “Dê uma Tampa à Indiferença” e convidou todas as turmas da escola a participar. Com o intuito de promover um ambiente mais solidário e consciente, esta iniciativa visou não só a recolha de tampas de plástico, como também a mobilização de todos em prol de uma causa nobre: combater a indiferença.

No âmbito da comemoração dos Dias Eco, no pretérito dia 31 de maio o Departamento Eco Escolas procedeu à pesagem das tampinhas entregues pelos alunos das várias turmas que aceitaram o convite. Ao todo, foram recolhidos 631,54 quilos de tampinhas, que seguiram para a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites.

A turma 1 do 9.º ano de escolaridade foi a grande vencedora, dado que os seus alunos conseguiram “amealhar” 115,34 quilos de tampas. A MacDonald’s também se associou a esta iniciativa, contribuindo com alguns dos vouchers, com que os responsáveis pelo Departamento Eco Escolas presentearam os alunos da turma vencedora.