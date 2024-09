O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 12 horas, no Porto Moniz, o Mercado Abastecedor Hortícola da Santa.

A reabilitação do Centro de Abastecimento Hortícola da Santa, no Porto Moniz (CASA), é uma obra que foi candidata em 2022 a apoios comunitários e aprovada pelo PRODERAM no âmbito da Ação 4.2.2 – Investimento em transformação e comercialização de produtos agrícolas, com uma taxa de apoio de fundos comunitários de 75%. O investimento total aprovado é de 1.055.000 euros.

O CASA é constituído por um edifício principal, com 2 pisos e uma casa de porteiro, nas quais se desenvolvem atividades de apoio direto aos agricultores, nomeadamente, na receção, processamento, armazenamento e expedição de produtos hortícolas.

Este espaço é constituído por instalações dedicadas ao processamento, lavagem e pesagem dos produtos, bem como dispõe de instalações adequadas ao armazenamento refrigerado dos mesmos, possuindo ainda uma zona administrativa e um espaço reservado aos funcionários.

Em termos de capacidade de conservação de produtos agrícolas, temos que possui uma câmara frigorifica de reserva de diárias com capacidade de 233 m3 e ainda duas câmaras frigorificas de conservação de cenoura, com uma capacidade total de 1.044 m3 e ainda uma outra para conservação de batata (“semilha”) com capacidade de 2.147 m3.

Dada a localização deste Centro de Abastecimento, e às potencialidades produtivas da zona do Porto Moniz, está mais vocacionado para o processamento de batata, cenoura e batata-doce.

Tem uma capacidade para processamento e conservação superior a 1.000 toneladas de produtos hortícolas por ano.