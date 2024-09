À margem da Festa das Vindimas do Estreito de Câmara de Lobos, o presidente do Governo Regional afirmou que “está muito preocupado” com a falta de meios da Força Aérea, no Porto Santo.

”Está é uma situação que se vai arrastando”, frisou Miguel Albuquerque, acrescentando que “a situação do avião da Força Aérea tem de ser resolvida rapidamente”.

O presidente do executivo reforçou que “as ilhas não podem estar numa situação de precariedade na salvaguarda da vida humana”, expressando que “há dinheiro para muita coisa, tem de haver para dotar a Força Aérea dos meios necessários para o resgate nas ilhas”.