Estava prevista a presença hoje do presidente do Governo Regional no lançamento do livro ‘Peregrinações e Migrações’, da autoria do bispo emérito D. Teodoro de Faria, mas Miguel Albuquerque acabou por não comparecer no lançamento deste livro que foi apresentado por Alberto João Jardim, na Igreja do Colégio, no Funchal. Em sua representação está Jorge Carvalho, secretário regional da Educação.

O livro ‘Peregrinações e Migrações’ faz uma viagem às vivências de D. Teodoro de Faria ao longo de décadas, onde são recordados marcos importantes como a visita do Papa João Paulo II à Madeira e a beatificação de Carlos da Áustria.