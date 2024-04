Albuquerque em guerra contra TVDE

O presidente do Governo regional está em guerra contra as viaturas TVDE, considerando que o esse investimento não interessa para nada.

Miguel Albuquerque não concorda com a ideia de trazer para a Região, viaturas sem condições com condutores que não estão habilitados.

Críticas feitas à margem de um empreendimento habitacional de 8 milhões de euros e financiado em 4 milhões pelo Montepio.

O chefe do Executivo madeirense diz que está em articulação com as associações de táxis no sentido de introduzir o que já tinha sido introduzido e que o Tribunal Constitucional “veio rebentar”, que era um contingente, de modo a não serem introduzidas normas selváticas no mercado, criando disfuncionalidades e falta de qualidade como está a acontecer em Lisboa.

Sobre o empreendimento hoje visitado, tem 34 apartamentos que já estão vendidos. A vista é soberba sobre Câmara de Lobos e Funchal. Os valores andaram entre os 190 e os 400 mil.

Arlindo Gomes admitiu que não é propriamente um prédio a custos controlados mas sublinhou que tendo em conta a qualidade do investimento, o preço até foi acessível. Outro projeto, a custos controlados, está já na calha.