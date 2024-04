Um grupo de 23 militantes apresenta ao Congresso do próximo fim de semana uma proposta temática. Este é o assunto que faz a manchete na edição impressa desta segunda-feira. No JM de hoje, saiba que o texto, que tem Rubina Berardo como primeira subscritora, é assinado também por Leonel Silva, Sara André e Conceição Pereira. A moção identifica os perigos da extrema-direita sem mencionar o Chega, mas diz que o PSD não pode ficar refém de um partido representado na Assembleia regional que é “saudosista do Estado Novo”.

Nas páginas 8 e 9, leia que a Madeira tem conhecido diversas iniciativas de troca de roupas. A ideia ajuda quem não sabe o que fazer ao que já não usa e é uma forma de salvar o planeta através da redução de resíduos.

Saiba também que na temática das aposentações, a lista de maio abrange 47 reformados. Há dois médicos a ganhar mais de cinco mil euros, cinco professores a receber quase três mil e uma assistente operacional que leva para casa apenas 472 euros por mês.

Ainda nesta edição do seu JM, saiba que a Orquestra Clássica da Madeira assinalará o 25 de Abril com um concerto, e que o CDS, que esteve em congresso este fim de semana, está pronto para eleições.