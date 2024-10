Os lesados do Banif vão apresentar queixa do Estado português nas instâncias judiciais da União Europeia e das Nações Unidas. Ao JM, Jacinto Silva, presidente da associação, critica duramente o antigo Primeiro-Ministro, António Costa, acusando-o de “aldrabar” quem perdeu as suas poupanças e espera que o atual Governo manifeste vontade política para encontrar uma solução mínima: indemnização de 180 milhões de euros para fazer face a perdas globais de 242 milhões.

Na Ribeira Brava, leia sobre o estacionamento abusivo que tem indignado moradores em Campanário. Junta de Freguesia reconhece problema. Autarquia espera que nova estrada atenue constrangimentos.

Rui Marques só volta a tribunal em novembro.

Saiba ainda que a ANIMAD é multada por limpar terreno privado sem autorização. Natália Vieira indignada com coima: “É crime limpar mesmo não sendo nosso, mas não é ser detentor de terrenos que coloquem vidas humanas e animais em perigo?.

Já no Porto Santo, ex-autarca Filipe Menezes subscreve abertura da frente-mar.

Provedor da Misericórdia da Calheta pede revisão da diária nos lares.

