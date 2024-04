A marca de origem madeirense Alberto Oculista celebra 40 anos em 2024. Criada em 1984, sob o olhar visionário de Alberto Caires, desde o início que a Alberto Oculista tem como missão “o compromisso total para com o cliente, através da constante procura pela melhoria da sua qualidade de vida”, relembra a marca em comunicado divulgado, acrescentando que a isto “aliam-se valores como comprometimento para com o projeto, autossuperação, compromisso de melhoria constante, ambição, espírito de equipa e integridade.”

Para assinalar a data, a Alberto Oculista realiza, no dia 16 de maio, um evento de celebração que juntará parceiros, colaboradores, clientes, amigos e figuras públicas nacionais e internacionais. Sob o mote “A sua visão, a nossa missão. Ontem, hoje e sempre”.

O Savoy Palace, um dos hotéis mais conhecidos e galardoados a nível europeu, é o palco escolhido para esta festa.

“Nascida com uma loja num vão de escada, no Funchal, a Alberto Oculista conta, hoje, com mais de 60 pontos físicos espalhados pelas principais praças, cidades e Centros Comerciais do país. O primeiro passo na sua expansão para Portugal Continental ocorreu em 2011, com a entrada no Algarve. Já em 2017, a marca assinalou a sua internacionalização, com a abertura de uma loja em Madrid – Espanha. Atualmente, a insígnia faz parte do Grupo Alberto Oculista, detentor de mais marcas do setor, como a Opticenter e a Óptica Médica Rogério, mas também de outras como a Bioforma, Storytellers Apartments e A.MAR Ourivesaria.”

“Só no sector da óptica, o Grupo ultrapassa os 100 pontos de venda a nível nacional.