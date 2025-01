Bernardo Nesci, jovem de Câmara de Lobos que devido a doença oncológica, contraiu muitas dívidas, está a realizar uma campanha para poder pagá-las.

O jovem que teve um cancro no testículo, tem metásteses e ainda aguarda por uma nova intervenção no Porto, ofereceu alguma resistência a procurar apoio financeiro mas, ontem, lançou uma campanha no ‘Gofundme’, cujas doações vão nos 8.655 euros, sendo que só um anónimo doou 500 euros.

Num total, 363 pessoas já ajudaram este jovem em menos de 24 horas que está a ver as suas dívidas a aumentar e não consegue pagá-las, já que estando impossibilitado de trabalhar, tem duas crianças, sendo uma bebé.