Pelo menos até terça-feira, o melhor é manter o guarda-chuva à mão. Isto porque, de acordo com as previsões Victor Prior, diretor do Observatório Meteorológico do Funchal do IPMA, deverão registar-se aguaceiros pontuais, não havendo, para já, motivos para emissão de avisos meteorológicos.

“Teremos mais alguns aguaceiros, bem mais fracos. A situação, em princípio, poderá melhorar significativamente a partir de terça-feira”, adiantou ao JM.

Quanto à temperatura, os termómetros no Funchal na próxima semana deverão variar entre 23°C e os 25 °C de máxima, com mínimas entre 17°C e 20°C. Já o evento, essencialmente entre hoje e amanhã, soprará com alguma intensidade, podendo ser temporariamente moderado em algumas zonas da Região.

Menos chuva do que o esperado

Relativamente à precipitação que caiu entre sexta-feira e a manhã de hoje, Victor Prior reconheceu que choveu menos do que o era esperado, não tendo sido atingidos os valores correspondentes aos avisos amarelo e laranja.

No entanto, relativamente à quantidade de água assinalada numa hora, os maiores registos verificaram-se nos Prazeres (9,8 mm/1h – muito próximo do limiar do aviso amarelo - 10 mm), no Porto Santo e no Monte (ambos com 6,7 mm/1h). Já no Observatório Meteorológico do Funchal choveu 6,2 mm/1h.

“Foi abaixo daquilo que estava previsto (...) Houve uma situação de chuva dentro daquilo que podemos considerar normal em termos de quantidades típicas nesta altura do ano”, observou o responsável, destacando também os picos em termos de precipitação em 10 minutos: Prazeres (7,2 mm), Monte (6,6 mm), Quinta Grande (5,9 mm) e Observatório do Funchal (4 mm).

Já no período referente à acumulação de chuva durante seis horas, o número mais alto foi de 17,1 mm/6h nos Prazeres, seguindo-se 12 mm/6h, tanto no Areeiro como na Quinta Grande.

Victor Prior deu ainda nota de que no primeiro episódio de chuva intensa registada esta semana, entre quinta-feira e sexta-feira, o aviso amarelo chegou a ser atingido no Porto Moniz (10,1 mm/1h).