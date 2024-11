Bom dia!

Um homem, de 28 anos, invadiu a casa de uma mulher, de 60 anos, em Machico, em setembro do ano passado. Agrediu-a repetidamente, com um martelo, na cabeça, tronco e membros. E ainda atingiu a vítima com uma faca de cozinha de 10,5 cm. No final, tirou 20 euros da carteira da senhora e foi embora. O ataque violento começa a ser julgado a 12 de dezembro.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o Porto Santo. A população teme o desaparecimento das árvores na ilha dourada. O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza admite que os pinheiros apresentam fungos e que as palmeiras estão doentes. Mas tem outras explicações para o sucedido.

Noutro âmbito, e ainda na ilha dourada, Bettencourt denuncia obra ilegal de vereadora.

Saiba também que atualização de apoios à imprensa é entendida por partidos e que, em Câmara de Lobos, Museu do Pescador só em 2025.

Não perca ainda a notícia que dá conta de uma queda fatal na promenade do Lido.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!