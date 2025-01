Bom dia e bom domingo!

- Em São Vicente, tem lugar o Jubileu dos Migrantes. É um dia cheio de atividades sociais e religiosas. Pelas 11h00, o acolhimento com a animação da comunidade romena e pela Banda Filarmónica da casa do Povo de São Vicente. Ao meio – dia, a eucaristia presidida pelo bispo D. Nuno Brás e animada pelo coro do Grupo Tradiciones, que pode acompanhar em direto pelo canal NAMINHATERRA.

- Arranca às 17h00, a visita à Região da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da Assembleia da República, com o único ponto em agenda, reunião com o Conselho Económico e da Concertação Social da Madeira.

- Às 17h00, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, pode assistir à peça ‘O Conto da Ilha Desconhecida’.

- No último dia do evento ‘Fado Funchal’, no Teatro Municipal Baltazar Dias, às 19h00, tem lugar o concerto de Katia Guerreiro. Às 21h00, na junta da Freguesia de Santo António, atua Filipe Passos, a entrada é gratuita.