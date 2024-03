Aeroporto da Madeira: 11 voos divergidos e dois cancelados devido ao vento

O vento que se faz sentir na Região está, desde esta manhã, a afetar o tráfego aéreo no Aeroporto da Madeira.

Desde as 08h00, foram cancelados dois voos com destino à Região, um deles proveniente do Porto e outro de Nova Iorque, com chegada agendada para as 08h55.

Entre as 12h45 e as 14h50, foram já divergidos 11 voos, o que afetará, também, as partidas.