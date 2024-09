ADN pede intervenção “urgente” da Segurança Social no Lar da Bela Vista

O ADN, em comunicado, reforças as denúncias já efetuadas por outras forças partidárias há meses atrás sobre os “graves problemas” que persistem no Lar da Bela Vista (dito Atalaya Living Care).

O partido afirma que tem recebido informações de que “os utentes daquela instituição estão a ser lavados com água fria, pois existe uma avaria nas caldeiras há mais de 2 meses e não há previsão para o conserto das mesmas, assim como a existência de um forte odor a urina por todo o edifício devido à más condições de higiene e limpeza”.

O ADN acrescenta, ainda, que “os pequenos-almoços estão a ser servidos apenas após as 10h30m, assim como existe muita falta de material para os utentes, tais como fraldas em determinados tamanhos e alguma da medicação é administrada já fora de prazo”.

O partido liderado por Miguel Pita alerta, de igual forma, para o facto de “ainda existir tetos a cair, o que compromete a segurança de utentes e funcionários, assim como a existência de pessoal sem formação adequada a trabalhar devido à falta de mão de obra, isto porque estão muitas trabalhadoras dos serviços gerais de baixa com depressão, pois já não suportam trabalhar naquelas condições deploráveis”.

O ADN considera ser “urgente a intervenção dos serviços de inspeção da Segurança Social, pois os idosos merecem acabar a sua vida com dignidade e este é um assunto que se ‘arrasta’ há muito no tempo, não é necessário esperarmos por uma fatalidade para que se tomem as medidas preventivas atempadamente, tal como já é típico na nossa Região”, remata Miguel Pita.