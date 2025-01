O Partido ADN – Madeira, na pessoa do seu coordenador regional, considera exagerada a controvérsia gerada em torno da aplicação da nova lei para as eleições de 23 de março de 2025, destacando que as forças políticas terão a liberdade de cumprir voluntariamente as novas regras, mesmo que ainda não estejam em vigor, legalmente.

O ADN-Madeira defende que não há razão para adiar as eleições ou violar a Constituição Portuguesa, afirmando que, com boa vontade, é possível adaptar os boletins de voto, incluindo o braille e cumprindo a paridade, deixando a questão do voto em mobilidade para uma futura eleição.

O partido acredita que os eleitores valorizarão a disposição dos partidos em garantir uma lei justa, evitando a criação de polémica.

“Perante a nova polémica da entrada em vigor da nova Lei Eleitoral na Madeira a tempo das eleições de 23 de Março 2025, o Partido ADN – Madeira considera que não há razão para tanto alarido sobre esse assunto, pois caberá a cada força política de forma voluntária cumprir com as novas regras, apesar de as mesmas ainda não estarem em vigor legalmente aquando do acto eleitoral”, é corroborado em nota à imprensa.