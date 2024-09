O partido ADN, em comunicado, diz que o Governo Regional “consegue exonerar em tempo recorde” pessoas que não apoiaram a lista de Miguel Albuquerque para o PSD, mas “tem imensa dificuldade em (pelo menos) suspender de funções aqueles que foram detidos pelo PJ por suspeitas de corrupção, como é o caso do Presidente do IASaúde”.

Recorde-se que Bruno Freitas é um dos oito detidos na operação ‘ab initio’ realizada ontem na Região, pela Polícia Judiciária.

No mesmo comunicado, assinado pelo líder regional do partido, o ADN lamenta também a forma de actuar do executivo regional e em particular da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, que ainda não foi capaz de explicar perante a comissão de inquérito na ALRAM a sua actuação aquando dos recentes incêndios”.

Também o casamento no Fanal é objeto de crítica da parte do ADN que pede explicaões à “Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, sobre o recente acontecimento inédito no Fanal”.