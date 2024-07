“O Partido ADN- Alternativa Democrática Nacional não está contra a atribuição deste legitimo subsídio de insularidade no valor de 662€ (anuais) aos funcionários públicos, mas sim à forma e ao timing como é feito o seu anúncio pelo presidente do Governo Regional e a garantia dada pelo mesmo”.

Declarações do partido que, através de um comunicado assinado por Miguel Pita, aponta o ADN considera que esta medida é “injusta” para quem trabalha no privado, “pois os mesmos ficam em nítida desvantagem em relação aos seus conterrâneos que trabalham para o Governo Regional, assim como, uma vez mais assistimos a uma desigualdade de circunstâncias e tratamentos impostos a pessoas que habitam e laboram na mesma RAM e deveriam ter tratamentos idênticos ou equiparados”.

O Partido ADN considera suspeito o “timing” desta medida e a pressa para que a mesma seja efetiva já este ano em curso, “pois tem claramente o intuito de reforçar a posição do Governo Regional perante o seu eleitorado (funcionários públicos), num momento de instabilidade e falta de credibilidade política deste Executivo, mais concretamente na pessoa do presidente do Governo Regional”.

Para o ADN, é “óbvio que a arrogância e prepotência do ‘quero, posso e mando’ do Dr.Miguel Albuquerque voltou em força, ainda mais após o evidente apoio do tal partido político de Extrema Direita que em campanha eleitoral apelou ao voto para ‘mudar’ a Madeira, mas que afinal representam apenas mais do mesmo e optaram por trair o seu próprio eleitorado oferecendo a tal ‘maioria absoluta’ parlamentar que o PSD/CDS não conseguem de forma democrática nas urnas de voto”.

O Partido ADN aproveita a oportunidade para alertar os funcionários que trabalham para as empresas privadas, da importância que nos atos eleitorais exerçam o seu direito e opção de voto em detrimento da manifestação de descontentamento através da abstenção, voto nulo ou em branco, “pois aqui têm um sinal claro de que existe uma dualidade de critérios e tratamentos entre quem trabalha para o governo e(naturalmente) elege sempre o mesmo Partido Político, comparativamente aos que trabalham para o sector privado e que através do voto podem equilibrar esta e outras situações injustas na nossa sociedade regional”, remata.