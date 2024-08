O Partido ADN - Alternativa Democrática Nacional lembrou, em comunicado, que já no passado dia 24 de julho através de nota de imprensa, havia alertado para o risco de incêndios originados por foguetes largados em festas e arraiais tradicionais nesta altura do ano. “Hoje infelizmente voltamos a assistir ao queimar das nossas serras por negligência humana que acabam sempre por sair de forma impune, colocando em risco habitações, vidas humanas (sejam elas civis ou bombeiros de serviço), assim como novamente a destruição do nosso património natural”, refere uma nota assinada por Miguel Pita.

O ADN alerta ser “urgente a criação de uma legislação mais apropriada e a sua rigorosa aplicação, principalmente nesta altura do ano em que o calor, seca e vento são fatores de risco.”

Para além disso, o ADN considera que, “por muita vigilância e precauções tomadas contra incêndios, enquanto houver facilidades concedidas no manuseamento de material pirotécnico, estes incêndios serão sempre uma triste realidade na nossa RAM.”

O Partido ADN aproveita a oportunidade para saudar a decisão da CMF para o facto de amanhã, dia 15 de agosto, não ser permitido a largada de material pirotécnico aquando da Festa da Nossa Senhora do Monte, pois “temos de aprender com os erros cometidos no passado, mas não é suficiente, há que legislar e criminalizar os prevaricadores.”