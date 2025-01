Miguel Pita, coordenador regional do partido Alternativa Democrática Nacional (ADN), acusou hoje o Governo Regional em gestão de usar a empresa pública Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) e o programa ‘Renda Reduzida’ “para pura propaganda política de pré-campanha eleitoral”.

Através de um comunicado, o ADN condena os moldes da abertura de inscrições para o programa ‘Renda Reduzida’, em nove concelhos da Região, com data-limite até 12 de fevereiro.

No entender de Miguel Pita, o curto prazo tem o objetivo de fazer com que a avaliação “seja rápida e a tempo de informar da decisão ainda antes da data de 23 março, dia das Eleições Legislativas Regionais”.

“O ADN alerta que este tipo de manobras políticas de quem está no poder em funções governativas, condiciona a opção voto de todos os concorrentes a este programa, assim como todos os seus agregados familiares”, pode ler-se numa nota divulgada esta sexta-feira.

O comunicado do ADN acrescenta que “mesmo que os resultados não sejam publicados antes da data das eleições, só a expectativa e as diferentes formas de coação” geram “uma tendência manipulativa com resultados que poderão ser evidentes a 23 de março”.

A concluir, o partido ressalva a importância do programa ‘Renda Reduzida’, mas “denuncia o ‘timing’ de abertura de inscrições”, considerando-o “nitidamente eleitoralista”.