Adjudicados mais 107 lugares para a Rede de Cuidados Continuados Integrados

O Governo Regional da Madeira informa que adjudicou a três entidades a criação de mais 107 camas para a ampliação da capacidade da Rede de Cuidados Continuados Integrados (REDE), ao nível dos Cuidados de Longa Duração e Manutenção, num valor total de 9,6 milhões de euros.

Leia a nota de imprensa do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM.:

“Enquadrados no objetivo da “Expansão, Desenvolvimento e Melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados (REDE)”, no âmbito dos investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), estes apoios financeiros são atribuídos através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), na qualidade de beneficiário final (BF), sob coordenação do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR, IP-RAM), enquanto beneficiário intermediário (BI) do PRR.

Este reforço da REDE está integrado na primeira fase de investimentos associados a projetos de construção de raiz, projetos de obras de ampliação e ou remodelação de infraestruturas para a criação de novas unidades de internamento, nas diferentes tipologias de Cuidados Continuados Integrados de âmbito Geral, com vista à criação de um máximo de 418 novas camas, no valor de 37,6 milhões de euros.

A resolução do Conselho de Governo para estas novas adjudicações para novos lugares nas Unidades de Longa Duração e Manutenção já foi publicada contemplando a Dilectus - Residências Assistidas, S.A, o Atalaia Living Care - Cuidados de Saúde Integrados, Lda e o Lar D’Ajuda - Lar e Centro Dia, Sociedade Unipessoal, Lda.

De referir que as duas primeiras entidades já tinham celebrado contrato-programa com o IASAÚDE, IP-RAM, no dia 17 de maio, com vista à criação de 75 camas para os Cuidados de Média Duração e Reabilitação (Atalaia Living Care) e 81 camas para os Cuidados de Longa Duração (Dilectus), às quais se juntou a DITASSEMPRE - Saúde, Lda, que será responsável pela criação de 63 camas nos Cuidados de Convalescença. Ao abrigo destes contratos foram contempladas 219 camas, num montante global de 19,7 milhões de euros.

Atualmente, a Rede de Cuidados Continuados Integrados disponibiliza 399 camas, sendo a meta global o reforço de 1.080 novos lugares até ao final de 2025, representando um investimento de mais de 60,4 milhões de euros.”