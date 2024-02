A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, juntamente com o Conselho de Administração do Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira, reuniu-se com o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.

Em causa esteve o processo negocial relativo à aprovação e entrada em vigor do Acordo de Empresa (AE) do CARAM “que salvaguarda aspirações antigas por parte dos trabalhadores da empresa”, nomeadamente com a atribuição de subsídio de risco e regalias que já estavam associados aos Funcionários Públicos que exercem funções nesta empresa.