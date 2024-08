A Junta Regional da Madeira do Corpo Nacional de Escutas realiza, entre 12 e 18 de agosto, o XXXIV ACAREG Madeira. Trata-se de um acompanhamento regional que vai reunir 560 escuteiros no parque florestal do Montado Pereiro.

O mote deste ACAREG será ‘A Floresta Mágica’, inspirado no filme Mavka, que destaca a importância de proteger o meio ambiente. Com este tema, os participantes serão sensibilizados para a conservação da natureza e a promoção de práticas sustentáveis, enquanto exploram a rica biodiversidade do Montado do Pereiro e o Campo Náutico na baía de Machico, o que constitui uma oportunidade única para os escuteiros se envolverem em diversas dinâmicas ao ar livre, reforçando valores como a solidariedade, o respeito pelo ambiente e o espírito de equipa.

A apresentação oficial do XXXIV ACAREG Madeira acontece a 5 de agosto, pelas 17h30, na Pousada da Juventude, no Funchal.