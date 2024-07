Academia Azul recruta talentos com prioridade para jovens carenciados

O primeiro Workshop de Startups Azuis da Madeira será realizado nos próximos dias 2 e 3 de setembro de 2024, no Funchal, numa organização a cargo do MARE-Madeira/ARDITI/UMa, em parceria com a Sustainable Ocean Alliance e a StartUp Madeira.

Este encontro pretende inspirar a próxima geração a criar o seu próprio negócio sustentável sobre o oceano, mas também dar aos jovens a oportunidade de ouvir empreendedores de sucesso ligados ao setor, bem como investidores e organizações que apoiam startups da Madeira, do país e do estrangeiro, refere um comunicado da organização.

“Graças ao apoio da Baillie Gifford, empresa global de gestão de investimentos, o Workshop de Startups Azuis é gratuito e aberto a todos os jovens entre os 16 e os 30 anos, com prioridade para os que têm carências sociais, de qualquer concelho, uma vez que está assegurado o transporte dos mesmos”, lê-se na mesma nota, na qual se sublinha que esta iniciativa constitui “uma oportunidade para os jovens poderem praticar as suas próprias competências de desenvolvimento empresarial”.

“Os autores das ideias desenvolvidas durante o workshop terão ainda a oportunidade de ser acompanhados no desenvolvimento do seu modelo de negócio e acesso a investimento, pela equipa da StartUp Madeira. O Workshop de Startups Azuis será o primeiro de uma série de eventos alinhado com uma estratégia de educação e capacitação na área da sustentabilidade e economia azul”, acrescenta a organização.

Esta estratégia visa dar forma a uma Academia Azul - uma novidade na Madeira que vai proporcionar oportunidades de formação que apoiarão a excelência na investigação ligada aos oceanos, conservação da natureza, literacia dos oceanos, empreendedorismo, arte e comunicação aos jovens adolescentes.

Através de workshops, escolas de verão e formação profissional pós-secundária, a Academia Azul abrirá caminho para oportunidades de emprego de maior qualificação, maior envolvimento da comunidade na ciência marinha e um oceano mais sustentável para as futuras gerações.

Os restantes pormenores sobre o evento e as inscrições, que estão abertas até ao dia 12 de Agosto, estão disponíveis no site.