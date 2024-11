Bom dia!

- O Museu de Imprensa da Madeira acolhe, a partir das 9h00, o Encontro Regional de Formação 2024.

- No Museu de Eletricidade Casa da Luz, às 9h15, realiza-se a sessão de abertura do 3.º Encontro das Associações Insulares Atlânticas de Engenharia, sob o tema central ‘A Engenharia na Macaronésia’.

- Pelas 9h30 horas, no CCIF, Rua do Matadouro, ocorre a abertura oficial do programa que assinala os 25 anos da Laurissilva, sob o tema ‘25 anos de Reconhecimento, Milhões de Anos de Floresta’.

- O diagnóstico aos arquivos da Administração Pública Regional é apresentado, a partir das 10h00, no auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

- Às 10h30, no Centro de Congressos da Madeira, realiza-se a sessão de abertura da XIII Convenção das Delegações, promovida pela Ordem dos Advogados.

- A cerimónia de entrega a 136 alunos de Prémios de Mérito, distribuídos pelas seguintes categorias: Cooperação, Cidadania, Superação, Área (Línguas e Expressões) e Académico Global, na Escola Secundária Gonçalves Zarco, está agendada para as 11h00.

- Pelas 12h00, no Museu de Fotografia da Madeira Atelier Vicente’s, é apresentado o ‘XXXVIII Festival de Música da Madeira 2025’.

- A Aldeia Natal na Praça do Município ganha mais vida hoje com a inauguração do carrossel e as primeiras viagens do comboio, mas o momento mais aguardado é a chegada do Pai Natal às 16h00.

- Pelas 16h00, na igreja de São Martinho, a bênção das capas dos finalistas da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

- A Quinta Magnólia recebe, a partir das 17h00, a exposição ‘Entre o mar e o céu. A ilha’.

- O CIDSA / Quinta Leonor organiza a 10.ª edição do evento ‘Sidra & Food Match – Aromas, Cores e Sabores’, no Jardim da Serra, com início às 18h00, com a conferência ‘A maçã: Do Pomar à Mesa’, seguida de jantar temático, no hotel Quinta da Serra.

- A Ribeira Brava inaugura, às 18h30, as iluminações de Natal, sob o tema ‘Estrela de Natal’.

- Pelas 19h00, no Hotel Orquídea, ocorre a apresentação do livro de poesia ‘Arestas’, de Silvia Vasconcelos.

- Sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 20h00, o espetáculo ‘Quem tem medo do lobo mau?’.

- Às 20h30, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, a Banda Recreio Camponês assinala os 114 anos com um concerto.

- Arranca às 21h00, com a abertura das portas, o Moda Madeira, no IVBAM, com acesso pela Rua dos Ferreiros.

- Está agendado para as 21h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, o concerto protagonizado pelo Orfeão Madeirense para assinalar os 105 anos de existência.

- A diversão natalícia chega à cidade do Funchal. É nesta sexta-feira que o Luna Park abre portas, no Cais 8.