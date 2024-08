“A Região estará sempre ao lado das suas Comunidades”. A garantia foi deixada esta quarta-feira por Sancho Gomes, diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), após a reunião mantida com os conselheiros da Diáspora Madeirense, no salão nobre do Palácio do Governo.

“Todos os madeirenses que residem fora da Madeira são tão madeirenses como nós. Se alguma vez algum deles necessitar de algum apoio, o Governo Regional estará sempre presente para prestar esse apoio”.

Na reunião onde foi destacado o trabalho de continuidade da DRCCE estiveram presentes os conselheiros da Diáspora Madeirense na África do Sul, na Austrália, no Brasil, na Europa e na Venezuela, e ainda representantes do movimento associativo das Comunidades.

Mas falou-se , também, sobre o futuro e acerca das várias comunidades espalhadas pelo mundo.

Questionado sobre a Venezuela, Sancho Gomes referiu que o Governo Regional “está a acompanhar o evoluir da situação e que se algum madeirense necessitar de apoio, o Governo estará presente. Na Venezuela ou em qualquer outra comunidade”.

Por seu turno, Maurício Cysne, conselheiro da Diáspora Madeirense na Europa, e porta-voz deste encontro, reiterou a disponibilidade do GR. “Em toda e qualquer circunstância, sempre que a a comunidade precisar de apoio, os conselheiros estarão sempre disponíveis, bem como Governo Regional, através da Direção Regional”.

Sobre a África do Sul abordaram a questão da segurança. “Esperamos que o novo governo que tomou posse em junho último consiga encontrar uma solução efetiva para esta questão”.

Do Brasil o tema versou sobre a comunidade madeirense no Brasil que é uma das mais antigas. “Há um trabalho extraordinário realizado pelas Casas da Madeira existentes no Brasil, mas agora temos uma nova associação: a Associação LusoBrasileira de Beneficência Madeirense, que tem por objetivo trabalhar essa comunidade mais antiga e dar memória a essa diáspora madeirense no Brasil”, referiu Cysne.

O porta-voz falou sobre a Austrália. “Na reunião falou-se sobre a importância de continuar a apoiar a Casa da Madeira na Austrália, uma instituição com 50 anos, e que atualmente sofre algumas pressões para a fusão com a Casa de Portugal na Austrália”.

Finalmente reiterou-se a importância e o reforço dos conselheiros da Diáspora Madeirense nos países de acolhimento, algo que está previsto no atual Programa de Governo.