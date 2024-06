“A crise é apenas por sua culpa”, aponta Cafôfo

Paulo Cafôfo já interveio, no debate do XV Programa de Governo, para condenar a autovitimização e a “tentativa de passar a culpa para os outros”, quando, no entender do líder do grupo parlamentar do PS, “a crise é apenas por sua culpa”.

Cafôfo disse que “mentiu ao Presidente da República, ao representante da República e aos madeirenses ao dizer que tinha uma solução de governação que contava com todos os partidos antissocialistas”.

“Não é benéfico, não é bom, mas apenas o presidente do Governo pode resolver isso, porque foi ele que criou esta crise”, disse a propósito de um cenário de novas eleições.

Albuquerque já reagiu, dizendo que Cafôfo quer “lamber as nove derrotas sofridas com uma fuga para a frente”, exaltando que os socialistas “não é solução, coisa nenhuma”.

Na contra-argumentação, Cafôfo disse que Albuquerque “está a ser o coveiro do PSD mas não vou deixar que seja o coveiro da Madeira”.