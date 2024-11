O presidente do Governo Regional reservou a manhã desta terça-feira para efetuar um périplo por diversas empresas que nos últimos tempos foram objeto de apoios, no âmbito do CRIEE, programa financiado pelo Fundo Social Europeu, gerido na Região pelo Instituto de Emprego da Madeira.

Nesse sentir de pulsação do pequeno tecido empresarial madeirense, Miguel Albuquerque vai estar, sucessivamente, na ‘Taberna do Rodolfo’, um espaço de restauração, e na ‘Mestre André Caixilharia e Manutenções’, empresa da área de atividades especializadas de construção, ambas na zona da Boa Nova.

De seguido, o foco muda-se para São Martinho, com visitas à ‘Alternativa Loja do Condutor’, uma escola de condução, e à ‘Barbearia do Barbas’.

Nestas quatro empresas foram vertidos apoios no valor na ordem dos 107 mil euros.

No todo do CRIEE, desde o início de 2023 até à atualidade, foram estabelecidos 74 contratos de concessão de incentivos de projetos, num investimento de cerca de 1,2 milhões de euros, refletindo-se em 105 novos postos de trabalho.

Numa aferição mais alargada, na mesma ordem de ideias, desde 2015, contabilizam-se 554 projetos de criação da própria empresa, num total de 938 novos postos de trabalho, resultantes de incentivos no valor de 9,5 milhões e euros.

Nestas visitas, Miguel Albuquerque está acompanhado de Ana Sousa, a secretária regional que tutela o Emprego, Vânia Jesus, presidente do Instituto de Emprego e Tiago Freitas, da Junta de Freguesia de São Gonçalo.