A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes juntou-se à equipa do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, no balanço da iniciativa desta manhã de sábado, na Fonte do Bispo e Bica da Cana.

Juntaram-se mãos de voluntários do movimento escotista, desportistas, nómadas digitais, turistas e residentes para a recolha de sementes destinadas ao Viveiro Florestal da Santa (Porto Moniz), onde serão processadas e acondicionadas para ações de reflorestação e restauro ecológico.

Na ocasião, Rafaela Fernandes, que esteve na Bica da Cana, agradeceu o trabalho diário dos colaboradores do IFCN e destacou a importância da participação da comunidade nesta iniciativa.

O presidente do IFCN, Manuel Filipe, fez saber que estiveram presentes cerca de 70 pessoas, o que demonstra o compromisso das pessoas com a floresta na campanha que teve como objetivo aumentar a disponibilidade de material genético para as ações de reflorestação e sementeira.

Esta operação de recolha de sementes é uma das várias ações que o IFCN desenvolveu com vista à recuperação de algumas áreas ardidas. O importante trabalho dos Sapadores Florestais nestas áreas e a envolvência dos privados e das autarquias na promoção de soluções adequadas nas áreas de faixa corta-fogo, têm sido prioridades assumidas.