7 milhões mantêm helicóptero por mais 3 anos na Madeira

Sete milhões de euros é quanto vai custar a prorrogação do contrato com a empresa HELIBRAVO, que gere o helicóptero instalado no Serviço Regional de Proteção Civil, por mais 3 anos.

A assinatura do protocolo acaba de acontecer no salão nobre do Governo Regional. Momentos antes da iniciativa, Pedro Ramos disse aos jornalistas que a questão do pagamento de resgates a pessoas que não cumpram as recomendações do Governo Regional está a ser analisado e deverá ser dado a conhecer em breve. O governante madeirense apontou alguns números. No que se refere, por exemplo, ao resgate, foram socorridas 29 pessoas desde o início de 2023.

João Bravo, da empresa HELIBRAVO, felicitou o governo que, no seu entender, “foi visionário”. João Bravo adiantou que a sua empresa é a primeira em Portugal a ter esta certificação e acha que a Madeira ficou muito a ganhar.

Já o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, lembrou que neste sexto ano de meio aéreo na Madeira, a saúde e socorro estão bem melhor.

Pedro Ramos destacou que, nos primeiros tempos, o helicóptero dedicava-se ao combate a incêndios mas agora também participa no resgate de pessoas que se perdem ou magoam-se em zonas de acesso terrestre difícil.

Nestes 6 anos, o meio aéreo tem sido uma referência na Proteção Civil, considerou ainda, destacando que constitui uma grande ajuda aos bombeiros, também estes cada vez com mais meios.