25 de Abril: Bruno Pereira apela a uma reflexão sobre o futuro e as novas questões ambientais

Foi na abertura do colóquio “Os 3 D’s – Democratizar, Descolonizar, Desenvolver”, que decorre durante o dia de hoje no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, que Bruno Pereira lançou o repto de refletir sobre o futuro e as novas questões ambientais.

Nesta iniciativa, que integra o programa da Câmara Municipal do Funchal para as comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril, o vice-presidente da autarquia destacou a importância deste colóquio, que permite fazer um balanço daquilo que foram os 3D’s da Revolução e 1974 e sobretudo “saber se ao longo destes 50 ano” estes “se concretizaram ou não”.

Além disso, denotou, é uma oportunidade para pensar sobre os tempos modernos, “a sociedade, de hoje em dia, é completamente diferente da de 1974”, sendo certo que “mais de metade da população atual não passou pelo 25 de Abril”.

Por seu turno, Bruno Pereira realçou também a importância de “refletir sobre o futuro, as novas questões, entre as quais as ambientais, alterações climáticas”.

Por fim, o vice-presidente apontou ainda como momento importante deste programa de comemorações organizado pela CMF o concerto, com “as principais músicas de Abril”, que terá lugar, amanhã, no Parque de Santa Catarina, pelas 21h00, que envolve todas as dez freguesias do Funchal, juntando um coro de 600 vozes.

De recordar que este colóquio, que teve a colaboração da Uma, junta hoje no CCIF um conjunto de conhecidos investigadores e autores, com obra publicada e conhecida, como são António Araújo, António Costa Pinto, Benedita Cardoso, Fernando Pimenta, João Pedro George, Susana Peralta, contando com moderação de Ana Isabel Moniz.