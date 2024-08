Bom dia!

No ano passado, 438 pessoas procuraram, pela primeira vez, o Centro de Medicina da Reprodução do SESARAM para tentar engravidar. Foram realizadas mais de três mil consultas, número que traduz um aumento da procura, revela Cláudia Freitas, coordenadora do serviço. Na Madeira, a taxa de prevalência da infertilidade situa-se nos 15%.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Tirar a Limpo. Bocas de incêndio sem água na Serra de Água. Autarca Albertina Ferreira garante que os cinco hidrantes da freguesia estavam inoperacionais durante o incêndio e pede “mais consciência”. A ARM assume a falha, justificando-a com o “consumo muito acima do normal”.

Merece também relevo um assunto que está na ordem do dia. Indignação dos comandantes dos bombeiros é “imoral e ilegal”. Sindicato nacional critica “mordomias” dos antigos oficiais de ligação, acusando-os de receber em triplicado sem desempenhar funções.

Saiba ainda que moradores do Caminho da Terça estão revoltados com barulho e tráfico, que pastores insistem no regresso do gado às serras e que Maria Luís Albuquerque foi indicada para comissária europeia.

Não perca ainda um Roteiro JM: Agosto fecha com festivais.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!