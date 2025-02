Decorreu hoje a cerimónia de entrega de certificados a formandos na antiga escola do ensino básico do Galeão, com a presença do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho. Vinte formandos do Serviço Técnico de Formação Profissional receberam os certificados por terem concluído os seus cursos entre 2023 e 2024.

Jorge Carvalho destacou a importância de todos terem uma atividade profissional e competências para integrar o mercado de trabalho, pois é através do trabalho que se alcança a realização pessoal e autonomia, conforme afirmou.

As áreas de formação foram: Operador de Jardinagem, Cozinheiro/a, Empregado/a de Andares, Empregado de Mesa e Costureiro/a Modista. Os cursos foram cofinanciados pelo Fundo Social Europeu, através da medida de inclusão ativa para pessoas com deficiência.