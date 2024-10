A Freguesia de Água de Pena irá receber entre 1 e 3 de novembro a segunda edição do Festival do Petisco. A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Machico e irá decorrer junto à Igreja.

A realização deste certame tem como objetivo a divulgação da gastronomia tradicional local, bem como o reviver das tradições da nossa terra, a promoção cultural da Região Autónoma da Madeira, em particular da freguesia de Água de Pena.

Ao longo dos três dias, serão diversos os grupos e artistas do Concelho que irão subir ao placo do certame, entre eles: Prestige Dance, Mariachi México Madeira, Dj Paul Garrix, DJ Américo Nunez, Grupo de Folclore do Porto da Cruz e do Caniçal, A Caçoar, entre outros.