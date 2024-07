O aumento do número de doentes com covid-19 também atinge a Madeira. Este mês foram internadas 15 pessoas, tendo o Serviço de Urgências do hospital recebido 370 utentes com patologias respiratórias. A covid volta às manchetes: ‘15 doentes internados com covid em 19 dias’.

A festa do PSD Madeira, no Chão da Lagoa, realizou-se ontem. No destaque, com foto, o JM assinala os ‘Recados para dentro e para fora’, proferidos pelo presidente do partido, Miguel Albuquerque, perante uma multidão de militantes e simpatizantes.

As eleições dos EUA também merecem registo na primeira página. ‘Biden desiste da Candidatura’ é o título da notícia que se vinha perspetivando nos últimos dias, perante a crescente pressão para que o candidato democrata, e atual Presidente, renunciasse à candidatura.

Para ler em Ocorrências: ‘Militar da GNR ferido em acidente’ e ‘Homem agride idoso para roubar 80 euros’.

Outra notícia, nesta edição, com chamada à primeira página é de solidariedade social e dá-nos conta de uma parceira entre a Câmara Municipal e a Fundação ‘La Caixa’, que visa ajudar jovens e crianças. ‘Funchal reforça apoio social’, é o título.