A manchete de hoje do JM dá conta de que várias dezenas de docentes dos quadros na Região inscreveram-se para colocação no continente. São cerca de 140, sendo 40 da área da Educação Especial. As listas são provisórias, mas deixam antever agravamento na carência de docentes nas escolas da Região.

Hoje, dia 1 de junho, é Dia da Criança e dia do aniversário do JM. ‘7 anos de desafios’ destaca-se na primeira página. Reforçando a proximidade que o JM procura, no dia-a-dia, por forma a melhor informar os seus leitores, nesta data especial o Jornal dá a palavra ao Poder Local. Presidentes de todas as câmaras municipais da Região foram desafiados e fazer notícias sobre os respetivos concelhos e o resultado pode ser lido nesta edição. Jornal com 7 apostas digitais, ano marcado por 7 novas rubricas e 7 marcas distintas. Fique a conhecer melhor o Jornal que lhe chega 7 dias por semana às suas mãos.

Outros destaques nesta edição, ‘Ladrões visitaram armazéns da Câmara’, para ler em Ocorrências, e, sobre a atualidade política, saiba que, no que respeita à ligação pós-eleitoral entre o PS e o JPP ‘Acordo só durou quatro horas’.

‘EEM investe 27 milhões’ em energia eólica. Esta, uma notícia para ler em Economia.

Quem não está pelos ajustes, é Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, que, na apresentação do POCIR2024, se saiu com uma frase contundente, lançando avisos ao que chama de “anormais, incompetentes e canalhas”.

Relativamente à próxima composição da Assembleia Legislativas Regional e do Governo, a notícia é de que deputados e governantes tomam posse na próxima quinta-feira, dia 6.

Uma edição muito recheada, com que o JM celebra não só mais um aniversário como também mais um ano de proximidade com os seus leitores, em todas as plataformas.