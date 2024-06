14 fontanários de São Roque do Faial foram a concurso

“Os objetivos do concurso foram atingidos na íntegra pois os mesmos passavam por manter a tradição de enfeitar os fontanários públicos da freguesia por altura do São João, assim como, proporcionar momentos de convívio e confraternização entre as pessoas que residem próximo das fontes. Pretendemos também preservar, valorizar e divulgar o património local que são os fontanários públicos.

Leia na íntegra a nota de imprensa da Casa do Povo de São Roque do Faial:

A Casa do Povo de São Roque do Faial voltou a organizar, ontem, 23 de junho, o Concurso de Fontanários, 20.ª edição.

Foram atribuídos prémios monetários, (entre 80 e 20 euros) a todos dos fontanários concorrentes. Aos responsáveis pela organização do enfeitamento de cada fontanário foi também entregue um troféu alusivo ao concurso. Os vencedores do concurso foram: 1.º Lugar – Pico do Cedro Gordo 1, 2.º lugar - Achada do Folhadal e 3.º Lugar – Pico do Cedro Gordo 2. O prémio revelação foi para a fonte do sítio do Lombo dos Palheiros. Os fontanários vencedores receberam: 80€ o 1.º classificado, 70€ o 2.º classificado, 60€ o 3.º classificado e 55€ para o 4.º classificado, como prémio revelação.

Um júri constituído pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santana, Gabriel Faria, pelo jornalista da Rádio Santana FM, Flávio Mata, e por uma representante da Confraria da Truta e da Sidra, Olinda Pinto, percorreu os fontanários a concurso. Para além do júri, da comitiva faziam parte o Presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial: Heliodoro Dória, e o Presidente da Junta de Freguesia de São Roque do Faial: Gonçalo Jardim.

A animação foi garantida pelo Grupo de Tocares e Cantares “Camponeses”.

Na sessão de encerramento, dirigindo-se às muitas pessoas presentes, o Presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial, Heliodoro Dória, começou por agradecer o empenho de todos os concorrentes e a forma como a iniciativa ocorreu, destacando o facto de todos os fontanários terem aceitado o repto da Casa do Povo e aderido à iniciativa. Salientou a forma empenhada como as pessoas enfeitaram as fontes, não esqueceu o modo como os vários sítios receberam o júri do concurso, e toda a comitiva que os seguia, com a gastronomia típica da época.

No uso da palavra o Vice-Presidente da Câmara de Santana louvou a Casa do Povo de São Roque do Faial por mais esta iniciativa mostrando o seu agrado e agradecimento pela forma empenhada como todos se envolveram no concurso. Destacou o excelente trabalho feito na maioria das fontes, o que dificultou a decisão do júri. Por sua vez o Presidente da Junta de Freguesia, Gonçalo Jardim, voltou a enaltecer a Casa do Povo por mais esta iniciativa, realçando a importância que ela tem para os residentes nos vários sítios da freguesia de São Roque do Faial.

A atividade terminou com um convívio, junto ao fontanário do Chão do Cedro Gordo, para todos os participantes.

A Casa do Povo agradece toda a população, de modo especial, os responsáveis de cada fontanário. Os agradecimentos são extensivos às instituições que nos apoiam nomeadamente: o Governo Regional, a Câmara de Santana e a Junta de Freguesia de São Roque do Faial. De salientar o apoio da empresa Ilha Peixe, para esta atividade em concreto.”