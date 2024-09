120 ‘Jovens Conectados’ realizaram limpeza na praia no Porto Santo

A Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) realizou hoje uma ação de limpeza da praia no Porto Santo, reunindo 120 jovens.

Os jovens participaram ainda em atividades formativas coordenadas por diversas entidades, como a Direção Regional do Ambiente e Mar, MARE-Madeira, SANAS , Serviço Regional de Proteção Civil, Direção Regional de Juventude, Companhia Logística de Combustíveis da Madeira e a Capitania do porto do Porto Santo.

Estas formações tiveram como objetivo proporcionar aos jovens conhecimentos práticos e teóricos sobre preservação ambiental, salvamento e outras áreas fundamentais para o desenvolvimento sustentável e a segurança das praias.