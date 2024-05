Bom dia!

Desde janeiro do ano passado, foram agredidos física ou verbalmente mais de uma centena de trabalhadores do SESARAM. A PSP foi obrigada a intervir em 14 situações. A maioria ocorreu em contexto hospitalar, em particular no serviço de urgências e nos internamentos. As vítimas ficam também com marcas de stress, burnout e depressão.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca uma realidade muito comum. Portadores de deficiência motora contestam multas no Funchal. A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais garante que a legislação permite estacionar veículos com dísticos nas linhas azuis. O advogado Ricardo Vieira concorda desde que seja justificada a “absoluta necessidade”. A Autarquia está a analisar o caso.

Saiba ainda que Tribunal multa jovem julgado por esfaqueamento e que Violência volta à Rua das Fontes. Um homem de 60 anos foi violentamente agredido por um grupo de jovens durante a madrugada de ontem. Mais tarde, um sem-abrigo também foi espancado.

Não perca também nesta edição a indignação de um cidadão que acusa PS de utilizar a sua imagem sem autorização. Aires Lopes diz ter sido surpreendido quando se viu ao lado de Cafôfo num dos cartazes da campanha socialista. E já apresentou queixa na CNE.

